Описание проекта

Интерьер разработан с акцентом на баланс эстетики и функциональности. Основная цель — создать комфортное, визуально гармоничное пространство, адаптированное под повседневные задачи.

Я занималась всеми этапами проектирования: от планировочного решения и подбора материалов до финальной 3D-визуализации и презентации.

В работе использованы современные решения, натуральные текстуры и продуманное освещение. Каждая деталь отражает индивидуальность заказчика и поддерживает общее настроение интерьера.

🔧 Программы: ArchiCAD, SketchUp, Lumion