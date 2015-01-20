Квартира для молодой семьи (Холл, коридор)

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Холл совмещенный с коридором. Площадь общего пространства 20,4 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль и минимализм.
Цветовая гамма молочно-кремовая. Функцию цветовых акцентов несут на себе
яркие элементы мебели марки "ОГОГО обстановочка". В отделке стен
использованы клинкерный кирпич "Голландский кирпич", а также молочные
обои с эффектом змеиной кожи.