Квартира для молодой семьи (Холл, коридор)

Добавлена
9 лет назад
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Холл совмещенный с коридором. Площадь общего пространства 20,4 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль и минимализм.

Цветовая гамма молочно-кремовая. Функцию цветовых акцентов несут на себе

яркие элементы мебели марки "ОГОГО обстановочка". В отделке стен

использованы клинкерный кирпич "Голландский кирпич", а также молочные

обои с эффектом змеиной кожи.