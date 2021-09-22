Квартира на Патриарших прудах

Основная идея проекта: Заказчикам хотелось получить спокойный эргономичный интерьер, не перегруженный мебелью, но максимально функциональный.

В интерьере главный акцент сделан на синий цвет, т.к. его очень любит хозяйка квартиры, остальные цвета – его дополняют и смягчают , это различные серые и песочные оттенки, которые присутствуют в мебели и аксессуарах, декоре.

Кухня в квартире осталась от прежних хозяев, это обычный гарнитур ИКЕЯ , который изначально был выполнен в шпоне Венге. Т.к. больших затрат на ремонт не планировалось, кухню решили оставить, но перекрасить в цвет, соответствующий общей концепции интерьера. Мебель совершенно преобразилась, и теперь довольно сложно узнать ее знаменитого производителя.

В интерьере используется много «геометрии», это задает определенную динамику и разбавляет общий спокойный фон. В гостиной и спальне – обои с геометрическим рисунком.

В детской комнате по просьбе дочери заказчиков основным акцентом стали фотообои с диснеевской тематикой, для того, что бы их вписать в общую концепцию, на оставшейся части стены был также сделан геометрический рисунок. Кроме этого, юная заказчица является поклонницей Тима Бертона, в качестве олицетворения его персонажей в детской появился забавный манекен-скелет.

В спальне заказчикам хотелось получить мягкую, обволакивающую атмосферу, поэтому всю спальню выкрасили в довольно темный серо-голубой цвет, в этом же цвете обратная сторона двери из коридора и дверь в гардеробную.