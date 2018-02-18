Одноэтажный загородный дом

Добавлена
6 лет назад
786 просмотров
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2019

Украина

110 м.кв.

Глава - АР

Фундамент - ленточный, монолитный

Стены - кирпич.