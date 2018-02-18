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Одноэтажный загородный дом
Архитектура зданий
Добавлена
6 лет назад
786 просмотров
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фриланс
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2019
Украина
110 м.кв.
Глава - АР
Фундамент - ленточный, монолитный
Стены - кирпич.
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Максим
webmax92
Был
2 дня назад
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