Проект частного дома в Киеве. Киев 2008г.

Общая площадь дома около 300м2. Дом находится на окраине Киева с хорошей транспортной доступностью до центра столицы. Он рассчитан на одну семью, где предусмотрено всё для комфортного жилья. Первый этаж представляет собой полуоткрытое пространство с плавным перетеканием из одной зоны в другую. Имеется каминная, она является дополнением к гостиной и легко соединяется своим пространством с входным холлом дома. Второй этаж - это интимное пространство для каждого из членов семьи.