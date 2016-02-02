Проект частного дома в пос. Козин Киевской области
Добавлена168 просмотров
8 лет назад
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Дом площадью около 920м2. Просторные, плавно перетекающие пространства первого этажа создают особую магию комфорта, открытости и свободы. Дом с лёгкостью вписывается в территорию, окружённую большими соснами. Внешний вид дома выполнен в современном стиле, который обладает своим неповторимым характером и индивидуальностью.