Проект частного дома в пос. Козин Киевской области

Дом площадью около 920м2. Просторные, плавно перетекающие пространства первого этажа создают особую магию комфорта, открытости и свободы. Дом с лёгкостью вписывается в территорию, окружённую большими соснами. Внешний вид дома выполнен в современном стиле, который обладает своим неповторимым характером и индивидуальностью.