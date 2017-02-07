Проект дачного дома 97,90 кв.м.

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Проект компактного дома для дачи. Дом вполне подойдёт для проживания семьи из 3 человек. Несмотря на свои габариты, дом снабжен большой ванной, и просторной летней террасой с общего пользования. При необходимости по периметру террасы можно поставить стены и получиться еще одна комната.
Маленький домик не стеснит вас финансами, и отопить его не составит труда, а в сегодняшней экономической ситуации – это очень важно.