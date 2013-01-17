Проект Днепр

http://www.vglazkov.com/c-dnepr515.htm

Проект частного жилого дома c бассейном, общей площадью 515 м. кв., 2 этажа (вкл. мансардный) и подвал.

В составе проекта были выполнены разделы генерального плана участка, эскизный проект дома и рабочая документация (АР и КС в полном объёме и с деталировочными решениями, ВК – принципиальные решения, решения по естественной вентиляции помещений – в разделе АР, Кондиционирование помещений и принудительная вентиляция бассейна).

Конструкции дома – стены многослойные (кирпич, утеплитель и кирпич), перекрытия сборно – монолитные ж/бетонные, кровля скатная по деревянным стропилам.

Проектирование – 2003, построено 6 зданий по этому проекту.