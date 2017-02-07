Проект дома 202,90 кв.м.

Добавлена
7 лет назад
329 просмотров
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Индивидуальный, двухэтажный жилой дом с не эксплуатированным чердаком. 

Общая площадь - 202, 9 кв.м. 

Жилая площадь - 114, 5 кв.м. 

Фундамент монолитный ленточный. В зависимости от условий стройки можно сделать монолитную плиту. 

Перекрытие по грунту и по первому этажу - монолит, по второму этажу - деревянные балки. 

Кровля профнастил или металлочерепица.