Проект дома 202,90 кв.м.

Индивидуальный, двухэтажный жилой дом с не эксплуатированным чердаком.

Общая площадь - 202, 9 кв.м.

Жилая площадь - 114, 5 кв.м.

Фундамент монолитный ленточный. В зависимости от условий стройки можно сделать монолитную плиту.

Перекрытие по грунту и по первому этажу - монолит, по второму этажу - деревянные балки.

Кровля профнастил или металлочерепица.