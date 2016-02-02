Проект дома в центре Киева. Киев 2009г. (В составе

Общая площадь дома около 1770м2. Дом размещён на крутом рельефе, где перепад уровней составляет около 22м. Поэтому заезд в дом осуществляется как с верхнего, так и с нижнего уровней. При этом в верхней части размещается жилая часть с бассейном, а нижний уровень служит для частного офиса хозяина дома. Совмещаются уровни через лифтовую группу.