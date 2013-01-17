Проект "Эбро"

http://www.vglazkov.com/c-ebro370.htm

Проект частного жилого дома с плоской эксплуатируемой кровлей (газон), проектирование – 2008 г, строительство – 2009. В составе проекта были выполнены разделы генерального плана участка, эскизный проект дома и рабочая документация (АР и КС в полном объёме и с деталировочными решениями, ВК – принципиальные решения, решения по естественной вентиляции помещений – в разделе АР).

Конструкция – монолитный ж/б каркас, перекрытия – монолитные и сборные ж/бетонные, стены наружные – блоки поризованные керамические "Поротерм". Фундамент – монолитная ж/б плита (дом построен на участке с просадочными грунтами). Общая площадь – 370 м.кв. Три этажа. Планировка 1 этажа – "перетекающее пространство", второго – коридорная.

Характерные особенности здания – его террасность и наличие панорамных окон с выходом на поэтажные террасы.

В комплексе застройки участка также были позднее запроектированы и построены здания плавательного бассейна с сауной и гаража с тех. помещениями