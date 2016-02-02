Проект Гостинично - офисного комплекса по ул. Набе
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8 лет назад
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Нами была предложена концепция, по которой может развиваться разработка внешнего дизайна данного комплекса. Была проработана малая часть комплекса где основной задачей было создать здание, которое бы гармонично вписывалось в окружающую среду ландшафта Киевских холмов и окружающих берегов Днепра. На фасадах можно увидеть использование органических материалов это и так званых "зелёных фасадов" и различных цветовых решений, которые дополняют пейзажи Киевских парков.