Проект Гостинично - офисного комплекса по ул. Набе

Нами была предложена концепция, по которой может развиваться разработка внешнего дизайна данного комплекса. Была проработана малая часть комплекса где основной задачей было создать здание, которое бы гармонично вписывалось в окружающую среду ландшафта Киевских холмов и окружающих берегов Днепра. На фасадах можно увидеть использование органических материалов это и так званых "зелёных фасадов" и различных цветовых решений, которые дополняют пейзажи Киевских парков.