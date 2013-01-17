Проект "Лыбедь"

http://www.domostroy.kiev.ua/c-lybed170.htm

Проект частного жилого дома с гаражом, общей площадью 220 м. кв., 2 этажа (вкл. мансардный).

В составе проекта были выполнены разделы генерального плана участка, эскизный проект дома и рабочая документация (АР и КС в полном объёме и с деталировочными решениями, ВК – принципиальные решения, решения по естественной вентиляции помещений – в разделе АР).

Конструкции дома – стены кирпичные с утеплением изнутри, перекрытия сборно – монолитные ж/бетонные, кровля скатная по деревянным стропилам.

Проектирование – 2002, строительство завершено в 2004