Проект офисного комплекса по ул. Амосова г. Киев 2

Нами была предложена концепция возможного архитектурного развития офисного комплекса по ул. Амосова. Сложность проекта заключается в больших перепадах рельефа на участке и ,кроме того, в правильном и грамотном подходе к тому, насколько гармонично он должен вписаться в уже существующий городской ансамбль.

Вашему вниманию представлена 1-я очередь строительства с террасным зонированием под парковочные участки внутри имеющейся территории. Была идея показать каскады зданий, окрашенные в разные цвета, что добавило комплексу яркости и узнаваемости, что особо актуально в сером суетливом мегаполисе.