Проект "Потомак"

http://www.domostroy.kiev.ua/c-potom1030.htm

Проект частного жилого дома (загородного) с гаражом и плавательным бассейном, сауной. Общая площадь – 1030 м. кв., 35 помещений, 2 этажа и подвал.

В составе проекта были выполнены разделы генерального плана участка, эскизный проект дома и рабочая документация (АР и КС в полном объёме и с деталировочными решениями, ВК – принципиальные решения, решения по естественной вентиляции помещений – в разделе АР).

Конструкции – многослойная стена с утеплением внутри, перекрытия – сборные ж/бетонные, кровля – скатная по деревянным стропилам.

Проектирование – 2004 – 2006, строительство – 2005 – 2009.