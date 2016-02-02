Проект Spa центра. Киев 2012г. (В составе фирмы "П

Проект обладает яркой индивидуальностью, как в плане конструктивных особенностей, так и во внешних эстетических характеристиках. Внешняя форма комплекса задумывалась как янтарный камень неправильной формы, который вписывается в зелёный ландшафт окружающей территории, являясь его "изюминкой". Это один из предложенных вариантов перспективных изображений.