Проект Spa центра. Киев 2012г. (В составе фирмы "П

Добавлена
8 лет назад
170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект обладает яркой индивидуальностью, как в плане конструктивных особенностей, так и во внешних эстетических характеристиках. Внешняя форма комплекса задумывалась как янтарный камень неправильной формы, который вписывается в зелёный ландшафт окружающей территории, являясь его "изюминкой". Это один из  предложенных вариантов перспективных изображений.