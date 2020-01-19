Проект спортивного центра на 3000 зрителей

Спортивный центр был спроектирован в жилом районе на 19400 жителей с расчетом на 3000 жителей. Трибуны на 2000 зрителей располагаются в зале универсального назначения размером 24х42 м, трибуны на 1000 зрителей - в бассейне размером 25х50 м, кроме того есть теннисный зал. Важной задачей при проектировании спортивного центра было разделение потоков разных пользователей: зрителей, спортсменов-любителей, профессиональных спортсменов, персонала. В здании имеется три разных входа: для зрителей и спортсменов любителей; для профессиональных спортсменов; для персонала и разгрузки инвентаря.

Модель и чертежи были созданы в Revit, оформление - в Photoshop.