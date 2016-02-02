Проект центра тонкополевой медицины. Крым 2015г.

Необычная архитектура здания сразу же привлекает к себе внимание прохожих.Арки, из которых и состоит форма купола, имеют, с конструктивной точки зрения, форму олицетворяющую идеальное распределение нагрузки на несущие элементы. Также форма здания позволяет максимально раскрыть обзор крымских пейзажей. При этом, при необходимости, можно с помощью внешних ролет закрыться от жгучих солнечных лучей, практически в любой части. Бело - фиолетовый цвет здания символизирует связь космического с земным и является символом центра тонкополевой медицины. У макушки здание окрашено в белый цвет и потом плавно переходит в фиолетовый ближе к основанию конструкций. Кроме того, на участке есть сооружение в виде малой пирамиды построенной по принципу золотого сечения и сориентированного по сторонам света. Это помещение служит для уединения и медитаций.