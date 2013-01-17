Проект "Волга"

http://www.domostroy.kiev.ua/c-vlg340.htm

Проект частного жилого дома с гаражом, общей площадью 440 м. кв., 2 этажа (вкл. мансардный) и подвал. В составе проекта были выполнены разделы генерального плана участка, эскизный проект дома и рабочая документация (АР и КС в полном объёме и с деталировочными решениями, ВК – принципиальные решения, решения по естественной вентиляции помещений – в разделе АР).

Конструкции дома – стены многослойные (кирпич, утеплитель и кирпич), перекрытия сборно – монолитные ж/бетонные, кровля скатная по деревянным стропилам. Первый и второй этажи объединены двусветным пространством холла с лестницей.

Проектирование – 2005, строительство – 2008 – 2011