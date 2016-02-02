Проект загородного дома Киевской обл., Обуховский

Общая площадь дома около 1000м2. Это дом в классическом стиле, который расположен в живописном месте у берега реки. Дом рассчитан на большую семью где каждый из членов имеет свою зону.

Первый этаж объединяет в себе зал, столовую, кухню, кабинет, зону обслуги и входную зону с соответствующим набором помещений. На втором этаже расположены спальни для всей семьи. На мансардном, верхнем, уровне размещаются помещения для развлечений и занятий спортом.