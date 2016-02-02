Проект загородного дома на окраине Киева. Киев 200
Добавлена148 просмотров
8 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая площадь дома около 870м2. Дом расположен в очень живописном месте с собственным озером на участке. Интересным фактом является то, что первый этаж дома составляет около 750м2. Лишь несколько гостевых спален находятся на втором этаже. Композиция помещений развивается вокруг внутреннего дворика, который образуется в следствии "П" образной структуры дома.