Проект загородного дома на окраине Киева. Киев 200

Общая площадь дома около 870м2. Дом расположен в очень живописном месте с собственным озером на участке. Интересным фактом является то, что первый этаж дома составляет около 750м2. Лишь несколько гостевых спален находятся на втором этаже. Композиция помещений развивается вокруг внутреннего дворика, который образуется в следствии "П" образной структуры дома.