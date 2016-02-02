Проект загородного дома в пос. Княжичи Киевской об

Общая площадь дома около 120м2. Особенность этого дома заключается в том, что он запроектирован по всем канонам экологической архитектуры. Внешние стены из соломенных блоков. Внутренние перегородки и стены из кирпича. Сориентирован дом на юго- восток. Часть внешней отделки дома состоит из горизонтальных досок, а другая - отделанная глиной. Все окна выходят на юго- восток. С северной стороны есть только несколько маленьких декоративных окон. Их цель - игра света внутри помещения.