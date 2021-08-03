Проммодули–это универсальное административно-производственное здание, которое полностью состоит из ячеек-слотов площадью по 49 м2каждая, формирующих три пространства: производственные площади на первом этаже, лаборатории на втором и офисы на третьем.

Пустые модули –это простобалки и колонны, не закрытые фасадом, поэтому они не требуют обогрева, что позволяет экономить на эксплуатации здания. По внутреннему периметру располагаются места общего пользования, которые выходят во дворик-патио.