Ванная комната

Площадь ванной комнаты всего 6 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский и эко стили. Цветовая гамма молочно-кремовая, все оттенки

древесного. Функцию цветового акцента несет на себе сиреневый цвет,

исполненный в панно. В отделке задействованы два вида керамического

гранита:

1) матовая плитка 20*90 под дерево, плавно перетекающий с пола на одну из стен.

2) полированная кремовая плитка 20*90 с легким рисунком песчаных барханов, опоясывающая ванную комнату по всему периметру.

На потолке в качестве отделки использован натяжной потолок с фотопечатью под паркетную доску, в тон керамограниту.