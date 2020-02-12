Жилой дом на Московском шоссе в городе Самаре

В данной работе представлен многофункциональный комплекс, состоящий из стилобата и двух башен. Стилобат полностью оснащен функциональными помещениями, направленными на достижение наиболее благоприятных условий для посетителей и развития рынка в этой части здания. На стилобате также расположен офис, вид из которого направлен на Московское шоссе. Башни - представляют из себя жилье, связанное между собой на верхних этажах зимним садом.