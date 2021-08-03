Зимний павильон Снегосад

Павильон "Снегосад" это метафоричный портал из центра города на опушку хвойного зимнего леса. Павильон стоял на входе в парк Зарядье в январе 2020 года, и представлял собой массивную деревянную конструкцию, круглой формы в плане. По периметру была расположена новогодняя ярмарка, обращенная внутрь круга, на снежный двор с живыми елями и арт-объектом "Солнце".