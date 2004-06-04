Монтаж звука, Сведение, Мастеринг, Обработка звука

Опыт работы
Комплекс студий СИНЕЛАБ
Звукорежиссер
[19 сентября] – [Настоящее время]
- Сведение и мастеринг треков для различных музыкальных проектов.
- Обработка звука для кино и рекламы.
- Участие в записи и производстве аудио-контента.
Дворец творчества На Стопани
Звукорежиссер
[13 Января 2025] – [Настоящее время]
- Обработка звука и монтаж видеоматериалов для мероприятий.
- Съемка и монтаж видеороликов
- Световой художник
- Работа с творческими коллективами и артистами.
Образование
Синергия
Факультет Музыкального звукорежиссера
1 сентября 2022– настоящее время
- Обучение под руководством Андрея Александровича Клюшникова, известного звукорежиссера и инженера, с участием в разнообразных проектах.
Навыки
- Сведение и мастеринг треков
- Обработка звука
- Съемка и видеомонтаж
- Обработка фотографий
- Световое оформление