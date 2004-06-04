Монтаж звука, Сведение, Мастеринг, Обработка звука

Опыт работы

Комплекс студий СИНЕЛАБ

Звукорежиссер

[19 сентября] – [Настоящее время]

- Сведение и мастеринг треков для различных музыкальных проектов.

- Обработка звука для кино и рекламы.

- Участие в записи и производстве аудио-контента.

Дворец творчества На Стопани

Звукорежиссер

[13 Января 2025] – [Настоящее время]

- Обработка звука и монтаж видеоматериалов для мероприятий.

- Съемка и монтаж видеороликов

- Световой художник

- Работа с творческими коллективами и артистами.

Образование

Синергия

Факультет Музыкального звукорежиссера

1 сентября 2022– настоящее время

- Обучение под руководством Андрея Александровича Клюшникова, известного звукорежиссера и инженера, с участием в разнообразных проектах.

Навыки

- Сведение и мастеринг треков

- Обработка звука

- Съемка и видеомонтаж

- Обработка фотографий

- Световое оформление