Звукорежиссер, аранжировщик, диктор

Более 3 лет занимаюсь звукорежиссурой
Предоставляю услуги:
- Сведение и мастеринг треков на уровне топ лейблов(поп, поп-рок, хип-хоп, электронная музыка, альтернатива ...);
- Запись дикторской речи для вашего проекта;
- Написание музыки на заказ, в разных стилях;
- Реализации любой творческой идеи.
Примеры сведения песен: https://disk.yandex.ru/d/STvKG2CfDqD9pQ
Готов к сотрудничеству на постоянной основе.
тел.: 8 (920)-810-12-36
почта: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/jackass7
Telegram: 8920810136, jackassambassador