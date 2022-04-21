Звукорежиссер, аранжировщик, диктор

Добавлена
3 года назад
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Более 3 лет занимаюсь звукорежиссурой

Предоставляю услуги:

  • Сведение и мастеринг треков на уровне топ лейблов(поп, поп-рок, хип-хоп, электронная музыка, альтернатива ...);
  • Запись дикторской речи для вашего проекта;
  • Написание музыки на заказ, в разных стилях;
  • Реализации любой творческой идеи.
Примеры дикторских голосов: https://disk.yandex.ru/d/KuMpODRGIdNbGA

Примеры сведения песен: https://disk.yandex.ru/d/STvKG2CfDqD9pQ

Готов к сотрудничеству на постоянной основе.

тел.: 8 (920)-810-12-36

почта: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/jackass7

Telegram: 8920810136, jackassambassador