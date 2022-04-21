Звукорежиссер, аранжировщик, диктор

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Более 3 лет занимаюсь звукорежиссурой Предоставляю услуги: Сведение и мастеринг треков на уровне топ лейблов(поп, поп-рок, хип-хоп, электронная музыка, альтернатива ...);

Запись дикторской речи для вашего проекта;

Написание музыки на заказ, в разных стилях;

Реализации любой творческой идеи. Примеры дикторских голосов: Примеры дикторских голосов: https://disk.yandex.ru/d/KuMpODRGIdNbGA Примеры сведения песен: https://disk.yandex.ru/d/STvKG2CfDqD9pQ Готов к сотрудничеству на постоянной основе. тел.: 8 (920)-810-12-36 почта: [email protected] Вконтакте: https://vk.com/jackass7 Telegram: 8920810136, jackassambassador