Агитационная реклама про вред сжигания мусора

Агитационная реклама освещает опасность сжигания мусора для здоровья и окружающей среды. На наглядных примерах показано, как токсичные выбросы от сжигания бытовых отходов загрязняют воздух и воду, угрожая здоровью людей и животных. Реклама призывает ответственно относиться к отходам, сортировать и утилизировать их безопасным способом, избегая сжигания. Основное послание: «Сжигая мусор — вредишь себе и окружающим». Кампания также предлагает альтернативы, такие как переработка и компостирование, подчеркивая вклад каждого в чистоту планеты.