Аренда премиум-авто в Дубае роскошь в движении!

Рекламный баннер для компании по аренде элитных автомобилей в Дубае. В центре внимания – Rolls-Royce бело-золотого цвета на фоне Бурдж-Халиф, символа роскоши и величия ОАЭ. Дизайн сочетает элегантность, скорость и эксклюзивность, передавая ощущение престижа арендуемого автомобиля.

Какую проблему решает дизайн:

Дизайн создан для привлечения состоятельных клиентов, желающих подчеркнуть свой статус. Использование золотых эффектов, размытия в движении и динамичного оформления передаёт ощущение скорости и свободы. Темная композиция с цветными акцентами делает баннер контрастным и запоминающимся.

Что было использовано:

Программы: Photoshop

Стоки/ШИ: Фото Rolls-Royce и Бурдж-Халиф взяты со стоков, текстуры с стоков с замной цвета и деформацией а также ручные работы.

Эффекты: Золотая типографика с эффектом скорости, размытость движения, многослойная композиция с текстурами и деталями

Срок выполнения: 6 часов