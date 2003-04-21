Аватарки для рабочих аккаунтов.

Сделаю вам статичный аватарку в jpeg, jpg, png и др. форматах.

Выслушаю все ваши пожелания. Уникальный взгляд.

У меня хорошее зрение, благодаря ему я вижу: какой баннер действительно привлекает внимание людей;

11 правок бесплатно.

Нужно для заказа:

Необходимый размер аватарки;

Текст, если тот должен быть на аватарке;

Ваши пожелания;

Желательно, примеры работ;