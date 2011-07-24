Баннер 88x30 для EX-PS

http://ex-ps.3dn.ru/load/2/1/psd_banner_88x31/15-1-0-492

Этот баннер я делал для каталога файлов сайта ex-ps , и я выложил его в паблик что бы все могли его скачать .

Вот ссылка http://ex-ps.3dn.ru/load/2/1/psd_banner_88x31/15-1-0-492