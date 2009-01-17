Баннер для игры "Дозоры. Взгляд из Сумрака"
Баннеры
Добавлена198 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.ljplus.ru/img4/g/e/george_banks/doz-9.swf
Баннер сделан с нуля, за исключением фрагмента фото для задника. Дополнительной задачей было передать туманную, "сумрачную" атмосферу.
Формат файла не определен или не поддерживается!