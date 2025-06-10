Баннер для рекламы свитера

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Продукт: Свитер (укороченная модель)Характеристики:

  • Состав:

    • 70% акрил

    • 30% спандекс

  • Размер:

    • Единый размер (подходит на размеры 40–48)

Дизайн:

  • Укороченный крой, подчёркивающий талию.

  • Вертикальная полосатая фактура ткани.

  • Длинные рукава с контрастными вставками на локтях.

  • Эластичные манжеты и нижняя резинка для комфортной посадки.

  • Универсальный стиль — подходит для повседневной носки и стильных образов.

Особенности:

  • Лёгкий, тёплый и эластичный материал.

  • Комфортно облегает фигуру, не стесняет движений.

  • Хорошо держит форму после стирки.

  • Подходит для сезона осень-зима.

Целевая аудитория:

  • Женщины, предпочитающие стильные и удобные вещи.

  • Покупательницы в возрасте от 18 до 35 лет.

  • Любительницы современных трендов и укороченных фасонов.