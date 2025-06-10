Баннер для рекламы свитера

Продукт: Свитер (укороченная модель)Характеристики:
Состав:
70% акрил
30% спандекс
Размер:
Единый размер (подходит на размеры 40–48)
Укороченный крой, подчёркивающий талию.
Вертикальная полосатая фактура ткани.
Длинные рукава с контрастными вставками на локтях.
Эластичные манжеты и нижняя резинка для комфортной посадки.
Универсальный стиль — подходит для повседневной носки и стильных образов.
Лёгкий, тёплый и эластичный материал.
Комфортно облегает фигуру, не стесняет движений.
Хорошо держит форму после стирки.
Подходит для сезона осень-зима.
Женщины, предпочитающие стильные и удобные вещи.
Покупательницы в возрасте от 18 до 35 лет.
Любительницы современных трендов и укороченных фасонов.