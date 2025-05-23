Баннер для сайта кафе CHLO оформление праздничного предложения

Дизайн рекламного баннера для стильного петербургского кафе, оформленного в эстетике минимализма с нотками шика. Задача — донести информацию об услуге оформления праздничных столов и передать атмосферу уюта и изысканности.

🔧 Что было сделано:

* Подбор цветовой палитры в стиле «lux white» с золотыми акцентами

* Компоновка текста и визуала по принципам модульной сетки

* Использование мраморной текстуры для фона

* Разработка декоративных элементов (звёзды, рамки, точки)

* Интеграция фото с напитками для эмоционального акцента

* Добавление контактной информации и соцсетей

🎯 Цели проекта:

* Привлечь внимание посетителей сайта

* Передать атмосферу премиального сервиса

* Увеличить бронирования праздничных столиков

💼 Инструменты:

Figma, Adobe Illustrator, композиционные приёмы бренд-дизайна