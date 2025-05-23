Баннер для сайта кафе CHLOЕ оформление праздничного предложения
Дизайн рекламного баннера для стильного петербургского кафе, оформленного в эстетике минимализма с нотками шика. Задача — донести информацию об услуге оформления праздничных столов и передать атмосферу уюта и изысканности.
🔧 Что было сделано:
* Подбор цветовой палитры в стиле «lux white» с золотыми акцентами
* Компоновка текста и визуала по принципам модульной сетки
* Использование мраморной текстуры для фона
* Разработка декоративных элементов (звёзды, рамки, точки)
* Интеграция фото с напитками для эмоционального акцента
* Добавление контактной информации и соцсетей
🎯 Цели проекта:
* Привлечь внимание посетителей сайта
* Передать атмосферу премиального сервиса
* Увеличить бронирования праздничных столиков
💼 Инструменты:
Figma, Adobe Illustrator, композиционные приёмы бренд-дизайна