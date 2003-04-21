Баннер для соц.сетей или сайта.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю вам статичный баннер в jpeg, jpg, png и др. форматах.
Выслушаю все ваши пожелания. Уникальный взгляд.
У меня хорошее зрение, благодаря ему я вижу: какой баннер действительно привлекает внимание людей;
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Нужно для заказа:
Необходимый размер баннера;
Заранее набранный текст;
Ваши пожелания;
Желательно, примеры работ;