Баннер для YouTube-канала Omari.to Авторская векторная иллюстрация
Этот баннер создан на основе ключевых ценностей Omari.to, которые были заложены в его медиаките. Вся графика полностью авторская и выполнена в векторе, отражая стиль и философию бренда.
💡 Что легло в основу дизайна:
🔹 Путешествия и культурное разнообразие – в иллюстрациях собраны символы разных стран, передающие открытость миру.
🔹 Аутентичность и национальная идентичность – элементы казахской культуры (юрта, флаг, барс) символизируют корни Omari.to.
🔹 Образование через развлечение – яркий, дружелюбный стиль делает контент доступным и понятным.
🔹 Энергия и динамика – живые линии, контрастные цвета и насыщенный композиционный ритм создают ощущение движения и развития.
📩 Готова создать уникальные бренд-иллюстрации, оформление для YouTube и соцсетей, адаптированные под философию вашего проекта!