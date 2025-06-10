Баннер FREE JUICE

Продукт: Апельсиновый сок (Orange Juice)Характеристики:
Форма выпуска: стеклянная бутылка с крышкой
Объем: (не указан, предполагается 250–500 мл)
Слоган: It’s a magic!
Маркировка: "FRESH JUICE"
Яркая, привлекательная упаковка жёлтого цвета с изображением спелых апельсинов.
Сочный визуальный стиль с элементами брызг воды, подчеркивающими свежесть продукта.
Контрастный фон (глубокий синий) усиливает восприятие яркости и насыщенности апельсинового сока.
Летящие дольки апельсина создают ощущение динамики и свежести.
Акцент на натуральность и свежесть продукта.
Современный и стильный дизайн упаковки, выделяющийся на полке.
Использование эффекта воды для передачи охлаждающего и освежающего эффекта.
Простое, легко читаемое сообщение: Fresh Juice.
Люди, ведущие активный образ жизни.
Любители натуральных соков и здорового питания.
Покупатели всех возрастов, от подростков до взрослых.