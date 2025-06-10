Баннер FREE JUICE

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Продукт: Апельсиновый сок (Orange Juice)Характеристики:

  • Форма выпуска: стеклянная бутылка с крышкой

  • Объем: (не указан, предполагается 250–500 мл)

  • Слоган: It’s a magic!

  • Маркировка: "FRESH JUICE"

Дизайн:

  • Яркая, привлекательная упаковка жёлтого цвета с изображением спелых апельсинов.

  • Сочный визуальный стиль с элементами брызг воды, подчеркивающими свежесть продукта.

  • Контрастный фон (глубокий синий) усиливает восприятие яркости и насыщенности апельсинового сока.

  • Летящие дольки апельсина создают ощущение динамики и свежести.

Особенности визуала:

  • Акцент на натуральность и свежесть продукта.

  • Современный и стильный дизайн упаковки, выделяющийся на полке.

  • Использование эффекта воды для передачи охлаждающего и освежающего эффекта.

  • Простое, легко читаемое сообщение: Fresh Juice.

Целевая аудитория:

  • Люди, ведущие активный образ жизни.

  • Любители натуральных соков и здорового питания.

  • Покупатели всех возрастов, от подростков до взрослых.