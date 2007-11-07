Баннер-панель для интернет-магазина

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Была разработана панель для показа серии баннеров на главной странице магазина. Также разработаны два баннера для нее же.
Среди возможностей, заложенных в слайдер баннеров стоит отметить:
- легкое добавление любого количества баннеров, путем правки несложного текстового файла;
- возможность задавать количество раз показов для баннеров, по прошествии которых, слайдер сам переключается на следующий баннер.
Другими словами, заказчик получил универсальный слайдер баннеров с возможностью самостоятельного добавления новых баннеров без участия разработчика.
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