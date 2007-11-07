Баннер-панель для интернет-магазина

Была разработана панель для показа серии баннеров на главной странице магазина. Также разработаны два баннера для нее же.

Среди возможностей, заложенных в слайдер баннеров стоит отметить:

- легкое добавление любого количества баннеров, путем правки несложного текстового файла;

- возможность задавать количество раз показов для баннеров, по прошествии которых, слайдер сам переключается на следующий баннер.

Другими словами, заказчик получил универсальный слайдер баннеров с возможностью самостоятельного добавления новых баннеров без участия разработчика.