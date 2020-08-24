Баннеры для рекламы в Instagram. Тема страхования

Страхование - тема серьезная. По логике, наверно, рекламные материалы в этой области должны быть сдержанными, в холодных или монохромных тонах, с серьезными лицами на картинке.

Мой яркий подход к вопросу создания рекламы для Instagram "зашел" заказчику сразу. Результат - довольный клиент, реклама работает, я получил денежку.

Предлагаю ознакомиться с моей работой по данному проекту и дать свою оценку. Спасибо за просмотр!

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