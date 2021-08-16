Баннеры и обложки для ВКонтакте.

Обложка для группы ВК - вы в правильном месте!Создайте доверие и расположение к вашему клиентов с помощью профессионального дизайна!Предложу несколько вариантов дизайна на вашу тему.Подберу:- фото иллюстрацию- иконки или значки- графику при необходимостиФормат png высокого качества .Всегда на связи, оперативно вношу правки, если требуется.Делаю правки бесплатно. Могу отрисовать по шаблону, 3D-тексты не делаю.Услуга включает:ОбложкаБаннерМиниатюра группы в подарок!Варианты дизайна: 2Срок выполнения: 2 дняНужно для заказа:Название сообщества и адрес,Слоган или дополнительный текст,Желаемая цветовая гамма,Фото (если есть).