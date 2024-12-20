Баннеры. Пример работ

Привет! Я графический дизайнер и готова помочь вам с созданием баннеров, рекламы и других визуальных элементов. Если вы ищете качественный дизайн по доступной цене, я к вашим услугам!



Доступная стоимость : Мои цены ниже рынка, так как я активно нарабатываю портфолио. Отличный шанс получить крутой дизайн недорого!

Бесплатные правки : Я хочу, чтобы вы остались довольны результатом, поэтому правки включены в стоимость.

Опыт работы : У меня уже есть выполненные проекты для реальных заказчиков, примеры которых можно увидеть в портфолио.

Креативный подход: Я внимательно подхожу к каждому проекту, чтобы создать визуалы, которые выделят ваш бренд.

Почему стоит выбрать меня:

Отрисую для вас баннеры, визитки, посты для соцсетей, рекламные креативы и многое другое. Давайте сделаем ваш проект заметным и стильным!



Что требуется от клиента:

Что понадобится от вас для старта:

Описание задачи: Для чего нужен графический элемент? Это баннер для сайта, реклама в соцсетях, печатный материал или что-то другое?

Целевая аудитория: Кто ваш клиент и какую цель вы хотите достичь?

Размеры и формат: Укажите точные размеры и предпочтительный формат файла (PNG, JPEG, PDF и т.д.).

Референсы: Поделитесь примерами дизайнов, которые вам нравятся, чтобы я лучше понял ваши ожидания.

Текст и материалы: Логотипы, фотографии, тексты и другие элементы, которые нужно использовать.

Цветовая палитра и стиль: Какие цвета, шрифты и общую атмосферу вы хотите видеть?

Сроки и бюджет: Когда вам нужен готовый проект и в каких рамках бюджета вы хотите уложиться?

Чем больше деталей вы предоставите, тем быстрее и точнее я смогу создать дизайн, который будет радовать вас и привлекать вашу аудиторию. Готова работать с вами!