Баннеры в шапку сайтов

1. Шапка-баннер (625х210рх) для сайта изучения английского языка.

2. Всё для дачника. Дизайн шапки сайта gardene.ru

3. Баннер-картина 940х200рх для сайта.

Идея: Все дети такие разные... Но педагогу, лингвисту-профессионалу под силу участие в формировании детской мечты и её осуществлении. И не только Англия к нам ближе, но и посещение всех стран мира становится реальностью. Потому, что - мы свободно говорим, играем, читаем, пишем, общаемся по-английски.