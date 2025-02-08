Бесплатный вебинар привлекай партнеров легко!

Рекламный баннер для продвижения вебинара, который обучает привлечению партнеров в свою структуру с помощью эффективного чек-листа. Дизайн подчеркивает простоту и выгоду участия, побуждая зрителей записаться.

Какую проблему решает дизайн:

Основная цель – создать привлекательный и информативный баннер, который быстро передаст ключевую информацию: бесплатность вебинара, отсутствие сложностей в привлечении партнеров и наличие полезного чек-листа. Использованы контрастные акценты, чтобы выделить CTA («Забронировать место»).

Что было использовано:

Программы: Photoshop

Стоки/ШИ: Фон и фото обработаны в Photoshop, рекомендации AI по оформлению

Эффекты: Четкая типографика, акцент на ключевых фразах, кнопка CTA

Срок выполнения: 3-6 часов