Чек-лист: как получать клиентов на создание сайтов

Рекламный баннер, который привлекает внимание целевой аудитории – веб-разработчиков и дизайнеров, желающих найти клиентов на создание сайтов. Акцент сделан на бесплатности чек-листа и удобстве получения через сообщение в директ.

Какую проблему решает дизайн:

Основная задача – вызвать интерес и мотивацию у аудитории. Использование текстурированного градиентного фона создает современный и динамичный визуал, а изображение мужчины добавляет элемент доверия. Контрастная типографика выделяет ключевые посылы, а CTA («Напиши + в Директ») делает процесс получения чек-листа простым и понятным.

Что было использовано:

Программы: Photoshop

Стоки/ШИ: Фото мужчины из стока, фон создан с помощью градиента и стоковых скачаных текстур обработаных в Photoshop

Эффекты: Градиентная заливка, текстурирование, выделение CTA

Срок выполнения: 5 часов