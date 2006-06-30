Дизайн баннера для социальных сетей

Нужен рекламный баннер?
Я создам мощный креатив, который будет привлекать внимание в социальных сетях.
Моя работа включает в себя:
- Статичный баннер любого размера.
- Подбор качественных картинок и шрифтов.
- Работа в высоком разрешении.
- Создание неповторимого стиля.
- Работа в нескольких вариациях цветов на Ваш выбор.
- Информация, которая должна содержаться на баннере.
- Логотип и цвета, которые используются Вашей компанией.
- Адрес сайта, номер телефона, которые нужно использовать в креативе.
- В нескольких цветах
- В нескольких размерах
- Высокое разрешение
- Для рекламы в соц. сетях
Срок выполнения: 2 дня
Вид: Статичный баннер