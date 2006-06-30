Дизайн баннера для социальных сетей

Добавлена
3 года назад
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Обложка для фриланса 2 (статичные баннеры).jpg

Нужен рекламный баннер?

Я создам мощный креатив, который будет привлекать внимание в социальных сетях.

Моя работа включает в себя:

  • Статичный баннер любого размера.
  • Подбор качественных картинок и шрифтов.
  • Работа в высоком разрешении.
  • Создание неповторимого стиля.
  • Работа в нескольких вариациях цветов на Ваш выбор.
Нужно для заказа:

  • Информация, которая должна содержаться на баннере.
  • Логотип и цвета, которые используются Вашей компанией.
  • Адрес сайта, номер телефона, которые нужно использовать в креативе.
Услуга включает:

  • В нескольких цветах
  • В нескольких размерах
  • Высокое разрешение
  • Для рекламы в соц. сетях
Количество: до 2

Срок выполнения: 2 дня

Вид: Статичный баннер