Дизайн баннера для социальных сетей

Нужен рекламный баннер?

Я создам мощный креатив, который будет привлекать внимание в социальных сетях.

Моя работа включает в себя:

Статичный баннер любого размера.

Подбор качественных картинок и шрифтов.

Работа в высоком разрешении.

Создание неповторимого стиля.

Работа в нескольких вариациях цветов на Ваш выбор.

Информация, которая должна содержаться на баннере.

Логотип и цвета, которые используются Вашей компанией.

Адрес сайта, номер телефона, которые нужно использовать в креативе.

В нескольких цветах

В нескольких размерах

Высокое разрешение

Для рекламы в соц. сетях

Количество: до 2

Срок выполнения: 2 дня

Вид: Статичный баннер