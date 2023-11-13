Дизайн карточек для маркеплейсов
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Добавлена2 просмотра
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна!
Я являюсь дизайнером карточек для маркеплейсов и разрабатываю уникальную инфографику.
Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн вашего товара.
Быстро, стильно и качественно.
Буду рада сотрудничеству.
1 карточка 200 рублей
от 30 карточек- 150 рублей.
Нужно для заказа:
Для работы мне потребуется ТЗ и фото .
работа будет готова в течении 1-3 дней. для новых клиентов скидка 10%
Уникальность: Уникальная