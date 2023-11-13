Дизайн карточек для маркеплейсов

Здравствуйте, меня зовут Татьяна!

Я являюсь дизайнером карточек для маркеплейсов и разрабатываю уникальную инфографику.

Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн вашего товара.

Быстро, стильно и качественно.

Буду рада сотрудничеству.

1 карточка 200 рублей

от 30 карточек- 150 рублей.

Нужно для заказа:

Для работы мне потребуется ТЗ и фото .

работа будет готова в течении 1-3 дней. для новых клиентов скидка 10%

Уникальность: Уникальная