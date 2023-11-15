Дизайн карточек для маркеплейсов

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Добавлена
месяц назад
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Здравствуйте, меня зовут Татьяна!

Я создам для Вас красивую минималистичную карточку товара!

Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн Вашего товара!

Быстро, стильно и качественно.

Буду рада сотрудничеству.

1 карточка 300 рублей

от 10 карточек- 200 рублей.