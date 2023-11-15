Дизайн карточек для маркеплейсов
Баннеры
Добавлена1 просмотр
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна!
Я создам для Вас красивую минималистичную карточку товара!
Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн Вашего товара!
Быстро, стильно и качественно.
Буду рада сотрудничеству.
1 карточка 300 рублей
от 10 карточек- 200 рублей.