Дизайн карточек для маркеплейсов

Здравствуйте, меня зовут Татьяна!

Я создам для Вас красивую минималистичную карточку товара!

Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн Вашего товара!

Быстро, стильно и качественно.

Буду рада сотрудничеству.

1 карточка 300 рублей

от 10 карточек- 200 рублей.