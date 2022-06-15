Дизайн карточек Wildberries OZON

Приветствую!

Оформляем инфографику для карточек товаров на маркетплейсах WB, OZON. Сделаем продающий дизайн для ваших товаров.

Следим за стилистикой продукции

Уникальный дизайн, который выделится в листинге товаров

До 3 правок - бесплатно

Соблюдение сроков

Соблюдение ТЗ

Предложение идей для дизайна

Цена указана за одно изображение.

Нужно для заказа:

Качественное фото товара

Ссылка на карточку товара (если есть)

Примеры дизайна, которые вам нравятся (если нет примеров, предложим сами)

Характеристики товара, которые желаете видеть на инфографике

Описание товара

ТЗ (если есть)

Чтобы избежать большое кол-во правок, просьба подробно описывать, что хотите от дизайна :)

Услуга включает:

В нескольких цветах

В нескольких размерах

Высокое разрешение

Для рекламы в соц. сетях

Количество: 1

Срок выполнения: 4 дня